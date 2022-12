Lombardia | Majorino lancia la candidatura | “Moratti e Fontana sono il passato M5s? Bisogna creare l’alleanza più forte possibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) “il, noi siamo il futuro”. Pierfrancescopresenta così la sua corsa elettorale alle prossime elezioni regionali in. L’europarlamentare ed ex assessore di Milano, oggi in veste di candidato del Pd, apre la sua campagna elettorale da Milano pronto ad ampliare i confini della coalizione anche al Movimento 5 stelle. “Siamo qui con un’alleanza di forze politiche, movimenti civici che può arricchirsi ancora di più per diventare ancora più determinata”, ha sottolineato dal palco del teatro Elfo Puccini. “Mi piace l’approccio del Movimento 5 stelle che è volto a confrontarsi sui contenuti e vedremo cosa accadrà. I 5 stelle non vanno né demonizzati né inseguiti, faremo questo confronto nei prossimi giorni e vedremo cosa accadrà”, ha aggiunto a ...