Livorno | incendi a ripetitori contro 5G e ‘Nuovo ordine mondiale’ | arrestato

Il 26enne è sospettato soprattutto di essere l'autore di almeno tre dei novedolosi che sono avvenuti ain tre giorni, quando sono stati distrutti ripetitori di telefonia, due camper, ...Il Gip diha disposto per il 26enne la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi in relazione a dueavvenuti ail 1 novembre, un in via dello Struggino ...Dal 29 ottobre al 1° novembre 2022, a Livorno nell’arco temporale di soli 3 giorni, si sono verificati 9 incendi dolosi commessi ai danni prevalentemente di ripetitori di telefonia, ma anche di due ca ...Arrestato dalla polizia a Livorno un uomo, macedone di 26 anni, che avrebbe dato fuoco a ripetitori e veicoli in raid notturni compiuti dal 29 ottobre all'1 novembre per la sua "adesione incondizionat ...