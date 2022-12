Livorno | arrestato uomo sospettato di dar fuoco ai ripetitori telefonici Nove attacchi in tre giorni

(Di sabato 3 dicembre 2022)dalla polizia aun, macedone di 26 anni, che avrebbe datoe veicoli in raid notturni compiuti dal 29 ottobre all'1mbre L'articolo proviene da Firenze Post.

I carabinieri hannoun 46enne di Pescia, accusato di aver creato una specie di hub, di centrale della ... Risultano refurtiva di colpi fatti tra Pistoia, Prato, Firenze ea veicoli in ...Sarebbe stato individuato l'autore di svariati incendi anel corso del mese di novembre. Sull'uomo, 26enne macedone, gravano indizi relativi a tre dei nove incendi dolosi avvenuti ain soli tre giorni. Vennero distrutti in prevalenza ripetitori di telefonia ma anche due camper, una motrice industriale e un impianto Terna dell'energia elettrica. Analoghi episodi ci sono ...Sarebbe stato individuato l'autore di svariati incendi a Livorno nel corso del mese di novembre. Sull'uomo, 26enne macedone, gravano indizi relativi a tre ...Arrestato dalla polizia a Livorno un uomo, macedone di 26 anni, che avrebbe dato fuoco a ripetitori e veicoli in raid notturni compiuti dal 29 ottobre all'1 novembre ...