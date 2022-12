LIVE – Verona-Tortona 52-53 24? | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come nona giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Ramagli, nelle ultime tre partite, hanno raccolto una vittoria di misura contro Reggio Emilia e due sconfitte, entrambe in casa e di misura, contro avversarie superiori come Trento e Varese. Ora, altro impegno nel capoluogo scaligero contro un’altra squadra di alta caratura, come i piemontesi di coach Ramondino, che hanno battuta per un solo punto Napoli tornando alla vittoria dopo due sconfitte, le uniche del campionato fin qua, consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 3 dicembre sul parquet dell’Agsm Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale ...

Lewebcam dai cantieri rappresentano una "finestra" sulle grandi opere in costruzione in ... A NordEst in particolare, nei cantieri della linea ferroviaria- Padova, sono installate 2 webcam ...... ma a una unità di suono che ha avuto nel concerto all'Arena diil suo motivo ispiratore. Senza quel concerto non sarebbe mai esistito. E non è un disco. Quelle esecuzioni sono state solo ...E' arrivata anche la prima sfida nella storia della serie A tra Tezenis Verona e Bertram Yachts Tortona. Ed è anche l'anticipo del sabato della nona giornata di stagione ...L'ex Cosenza affiancherà Bocchetti, che non è provvisto del tesserino da tecnico Uefa Pro, requisito indispensabile per guidare una Prima Squadra ...