LIVE – Tyson Fury vs Dereck Chisora | Mondiale WBC Pesi massimi DIRETTA

OA Sport

...(pesi cruiser) Karol Itauma vs Vladimir Belujsky (pesi mediomassimi) Yvan Mendy vs Denys Berinchyk (titolo europeo pesi leggeri) Daniel Dubois vs Kevin Lerena (titolo WBA Regular pesi massimi)...OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla. FURY - CHISORA: PROGRAMMA MAIN EVENT:Fury vs Derek Chisora " Titolo WBC pesi massimi Fury-Chisora oggi in tv, Mondiale WBC pesi massimi: orario 3 dicembre, programma, streaming Promoters have already promised that the ring walks will take place no later than 9.30pm. How to watch Tyson Fury vs Derek Chisora via TV and live stream Fury vs Chisora will be available to watch ...La diretta live Tyson Fury vs Dereck Chisora, Mondiale WBC Pesi massimi. Aggiornamenti in tempo reale e i cartellini dei giudici ...