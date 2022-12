LIVE Olanda-Stati Uniti 2-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Usa vicini a riaprire il match

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57? Fallo in attacco commesso da Bergwijn. 56? Rilancio lungo di Noppert. 55?che nel complesso meriterebbero il goal per la mole di gioco e le occasioni prodotte. 53? MCKENNIE! Sinistro da fuori del centrocampista della Juventus che finisce alto di poco. 51? Sinistro dal limite di Dest che finisce addirittura in fallo laterale. 50? DEPAY! Altra discesa sulla destra di Dumfries che crossa basso a centro area dove l’attaccante del Barcellona interviene con il sinistro in spaccata trovando la risposta di Turner. 49? USAAL GOAL! Sugli sviluppi di un corner De Jong salva sulla linea sul tentativo di Ream. 48? Due sono state invece le sostituzioni effettuate da Van Gaal durante l’intervallo con Koopmeiners e Bergwijn che hanno preso il posto di ...

DOHA - Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di calcio. Le prime due formazioni a scendere in campo sono l'e gli Stati Uniti. La formazione vincitrice affronterà la squadra vincente tra Argentina - ...L'gira palla con sicurezza, Dumfries sulla fascia destra crossa rasoterra al centro dell'area per Depay che si inserisce e di piatto destro butta in rete. 1 - 0 2022 - 12 - 03 16:09:26 9' ...In negativo - è stato il Belgio che non ha superato il suo girone e che quindi non si è qualificato per gli ottavi. Nonostante avesse a disposizione talenti come Hazard, Courtois, De Bruyne e Lukaku, ...Il primo ottavo di finale in programma mette di fronte Olanda e Stati Uniti. In avvio Noppert salva su Pulisic, mentre dall'altra parte Depay non perdona e firma il vantaggio su assist di Dumfries. In ...