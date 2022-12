LIVE – Olanda-Stati Uniti 1-0 | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ladi, match valevole per gli ottavi di finale deidi. Dopo la partita d’esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador, gli inglesi sono i primi tra i big del torneo a scendere in campo. Archiviata la fase a gironi, la rassegna iridata entra finalmente nel vivo con la disputa delle gare ad eliminazione, che non lasciano più alcun margine di errore. Gli orange hanno vinto il gruppo A senza strafare, ma adesso sono chiamati a mettere in campo qualcosa di più per vincere la partita e convincere anche in ottica qualificazione al turno successivo. Gli americani, invece, si sono piazzati al secondo posto del girone B alle spalle dell’Inghilterra e sperano di stupire tutti confezionando ...

DOHA - Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di calcio. Le prime due formazioni a scendere in campo sono l'e gli Stati Uniti. La formazione vincitrice affronterà la squadra vincente tra Argentina - ...Al Khalifa International Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali trae Stati Uniti: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium di Al Rayyan va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar tra...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...Olanda Stati Uniti diretta LIVE: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022 ...