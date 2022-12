LIVE Olanda-Stati Uniti 1-0 | gli americani giocano | Depay segna

(Di sabato 3 dicembre 2022) Chi vince va avanti, chi perde va a casa: comincia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali in Qatar, e il primo ottavo di finale promette...

DOHA - Inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali di calcio. Le prime due formazioni a scendere in campo sono l'e gli Stati Uniti. La formazione vincitrice affronterà la squadra vincente tra Argentina - ......53:40 Ore 15:52 Squadre in campo 2022 - 12 - 03 15:42:01 Le squadre ultimano il riscaldamento 2022 - 12 - 03 15:35:55 Una visuale del Khalifa International Stadium La gara trae Stati Uniti ...La gara tra Olanda e Stati Uniti apre gli ottavi di finale. Gli Orange, che hanno chiuso al primo posto il girone con Senegal, Ecuador e Qatar sono imbattuti da 19 partite al Mondiale contro nazioni ...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...