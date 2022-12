LIVE Fury-Chisora | Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA | inizia il match!

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAil primo round! 22.33 Tutto pronto! 22.30 Inno inglese in corso, “God save the King”. 22.25 Entra Tyson, accoglienza davvero spettacolare per il campione. 22.20 Entrata dello sfidante, Derek“Del Boy”. 22.15 L’attesa è dovuta ad una perdita di tempo voluta, perchélmente il match era previsto per le 22.35. 22.10 Chiaro cheè il favorito,tenterà quella che sarebbe una vera e propria impresa. 22.05vuole in futuro l’incontro contro il campione ucraino Usyk. 22.00 Tutto pronto per la supersfida, tra poco l’ingresso nel ring dei due sfidanti. 21.54 Dereckcerca il grande colpaccio della carriera, ma partirà con tutti gli sfavori ...

OA Sport

