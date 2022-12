LIVE – Cagliari-Parma | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ladi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di. Sfida di media-alta classifica tra ilundicesimo, con 18 punti, e ilsesto, a pari punti però Bari e Ternana e a soli 4 punti dal secondo posto. Sempre 4 punti sono quelli che distanziano le due squadre, lontane però ben 5 posizioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 3 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 18:00) ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine MONDIALI 16:00 Olanda - USA 20:00 Argentina - Australia SERIE B 14:00 Venezia - Ternana 18:00- Parma LEGA PRO 14:30 Ancona - Alessandria ...Come vedere- Parma in diretta tv e in streaming- Parma è in programma sabato ... ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW , la piattaformae on demand. In ...CAGLIARI-PARMA STREAMING GRATIS – All’ Unipol Domus va in scena, per questa quindicesima giornata di Serie B, un big match che ha il sapore di A. Cagliari-Parma è un match che potrà dire molto del per ...L'allenatore: "Lapadula e Pavoletti di nuovo insieme È un’ipotesi, ma anche Luvumbo potrebbe ritrovarsi titolare" ...