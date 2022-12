Libri | “Gagliardetti d’Italia” di Marco Cianfanelli

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 3 dicembre 2022) La splendida ricerca, curata da, è espressione della sua collezione privata Passione, condivisione, araldica e colori. Ecco come sintetizzare “” un libro, che consta di due volumi, che tratta per la prima volta di, quei triangoli di tessuto che sintetizzano valori essenziali, nella vita come nello sport, di rispetto e onori all’avversario. Il libro deriva da un progetto che ha voluto raccogliere idi tutti le maggiori squadre di calcio nazionali quelle che hanno disputato i campionati di serie A – B e C dal loro consolidamento/ristrutturazione. Praticamente, nel caso della Serie A e B, dal 1929 al 2022. Le 608 pagine complessive del libro, che raccolgono circa 4000 foto diappartenenti alla ...