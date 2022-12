Lewandowski poteva finire al PSG | spunta il retroscena

Leggi su rompipallone

(Di sabato 3 dicembre 2022) Non cadere in tentazione. Robertè stato uno dei nomi più caldi della scorsa sessione di mercato estiva. Chi è che non vorrebbe in squadra uno dei centravanti più completi del pianeta dopo tutto, reduce da annate fuori dal comune tra le fila del Bayern Monaco. Dopo il travagliato divorzio con i bavaresi, alcune delle più importanti squadre del globo erano pronte a fare follie per lui, volenterose di accaparrarsi la macchina da goal polacca. Arla alla fine fu il Barcellona, destinazione fortemente voluta anche dallo stesso. C’è stata però la concreta possibilità di vederlo vestire un altra maglia, quella del Paris Saint-Germain. Già, i parigini sono stati ad un passo dall’acquistare Robert Lewandoswski, provando a convincere quest’ultimo grazie ad un altro calciatore, Kylian Mbappe. Robert ...