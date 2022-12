“Le brasiliane vincono sempre” | lady Marquinos e la gioia carioca | i jeans non nascondono le forme FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022) Presenza spettacolare sugli spalti del Brasile che non poteva passare inosservata nemmeno nell’ultima uscita, spettacolino sexy da non dimenticare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È già stilata la graduatoria su quali siano le bellezze più spettacolari al fianco dei tanti calciatori impegnati nel mondiale e Carol Cabrino sicuramente è in cima alla classifica. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.