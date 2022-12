Laura Freddi | ruba il ballerino a Iva Zanicchi | la frecciatina dalla Bortone

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’ex compagna di Paolo Bonolis e Fabio Galante è stata protagonista di uno ‘scippo’ ai danni di Iva. Che cosa è successo? Ecco tutti i dettagli.è uno dei personaggi maggiormente noti nel mondo dello spettacolo. La sua notorietà esplose negli anni ’90, quando venne scelta come velina a Striscia la Notizia nel 1994. Il suo volto, inoltre, apparve in diverse trasmissioni di successo, come il Festivalbar, Occhio allo specchio! e Il Quizzone. Iva-Ilovetrading.itMa che cosa è accaduto nelle ultime ore? Ecco lalanciata verso Ivanello studio di Oggi è un altro giorno.e la mossa a sorpresaè nata a ...