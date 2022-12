L' artivismo di Keith Haring | tra street art e beneficenza La mostra a Monza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sofia Lipoli per questa nuova puntata di Art of Change è andata alla Reggia didove ha aperto ladedicata a. “Radiant Vision“ esposta nell'Orangerie della Reggia presenta oltre 100 opere del più celebre artista pop degli anni '80. Litografie, serigrafie, disegni su carta e manifesti, illustrano l'intero arco della breve ma prolifica carriera di, esaminando diversi aspetti della vita e della produzione dell'artista, tra cui i disegni in metropolitana e laart, le mostre in alcune delle più famose gallerie di New York, il Pop Shop e il suo lavoro commerciale. Sostenitore della de-escalation nucleare, dei diritti civili, del benessere dei bambini e della consapevolezza dell'AIDS,ha trascorso la sua carriera realizzando ...