La vera lingua comune dell’Unione europea è il meme

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’Europa è un po’ come la Rai: quando cerca di comunicare con i «giovani» scade nel giovanilismo o, più spesso, nel cringe. Se i social media non sono più visti come un’occupazione da «trovati un lavoro vero» e, soprattutto, se anche l’ironia ha cittadinanza negli austeri uffici stampa delle istituzioni comunitarie, parte del merito è anche di DG. Un ufficioso dipartimento vignette (la sigla sta proprio per «direzione generale», la stessa dei ministeri della Commissione) da ottantamila follower su Twitter, con propaggini su Facebook e Instagram. È la cosa più vicina all’egemonia culturale che possiate trovare nella «bolla di Bruxelles». L’ha fondata un italiano. Fabio Mauri, milanese classe 1986, ingegnere informatico, autore di fiction. Era già innamorato dell’Europa, come la generazione che ha fatto l’Erasmus (lui in Austria, prolungato). Che fosse ricambiato ...