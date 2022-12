La Russa | “Renzi era parvenu della Sinistra | Salvini fischiava inno nazionale”

Open

era un parvenu della sinistra. E Salvini fischiava l'inno nazionale. Il presidente del Senato Ignazio Laparla di politica senza peli sulla lingua alla Festa Tricolore di Catania. Nelle ...Catania, 3 dic. " "era un parvenu della Sinistra, non c'entrava nulla con la Sinistra, come Salvini non c'entrava ... Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio Laintervenendo alla Festa ... Il presidente del Senato La Russa a Catania: «Renzi era un parvenu della sinistra, Salvini fischiava l'inno nazionale» “Renzi era un parvenu della Sinistra, non c’entrava nulla con la Sinistra, come Salvini non c’entrava niente con un progetto italiano, perché il suo era un progetto localistico”. Lo ha detto il ...(Adnkronos) - "Renzi era un parvenu della Sinistra, non c'entrava nulla con la Sinistra, come Salvini non c'entrava niente con un progetto italiano, perché il suo era un progetto localistico". Lo ha d ...