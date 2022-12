La Russa | Il ponte sullo stretto? Se governiamo cinque anni lo faremo davvero

Leggi su agi

(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - "Ildi Messina? Io ci credo. Stavolta, se, lo...". Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio Laalla Festa Tricolore di Catania. "Diceva mio padre che suo padre, che era nato nell'Ottocento, gli diceva che da ragazzo già si parlava del. La Sicilia non più isola, ma legata stabilmente al resto d'Italia, significa che è giunto il momento di badare di più alla nostra Isola e cominciare una rimonta", ha aggiunto. Il presidente del Senato è poi intervenuto sulla manovra: "Le critiche di Confindustria? Beh, ricordo come non ci sia stata una sola manovra che Confindustria non abbia criticato, e ...