La risposta di Elly Schlein alla domanda di Lilli Gruber sulla sua candidatura alla segreteria del Pd

neXt Quotidiano

Mentre fa un passo avanti in direzione largo del NazarenoSchlein , che di Bonaccini è stata ... ina una legge di Bilancio che il segretario Enrico Letta bolla come 'iniqua, inefficace e ...... e sospetto che siano gli stessi che vorrebberoSchlein segretaria , per dare vita alla 'rifondazione''. Poi lavera: 'Dipende. Se i fondamenti del Pd non verranno stravolti rimarrò in ... Schlein ospite di Gruber a Otto e Mezzo | NextQuotidiano Elly Schlein è stata intervistata da Lilli Gruber durante ... Schlein si candiderà alla segreteria del Partito Democratico Schlein ha risposto poi alla domanda di Gruber riguardante la sua probabile ..."NON TRATTO COI CAPICORRENTE", Elly Schlein lancia la propria candidatura alla segreteria del Pd. Sentite cosa ha detto [Video] ...