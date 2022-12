La Reggiana cala il tris e resta in vetta | il Gubbio regola il Siena Entella | solo pari

Prova di forza della, che difende la vetta passando con un secco 3 - 0 sul campo della Fermana: partita sostanzialmente chiusa già dopo un quarto d'ora con due calci di rigore trasformati da Rosafio e Montalto - ...Partiamo dal match col passivo più ampio: 0 - 3 dellasul campo della Fermana, rete su doppio rigore di Rosafio e Montalto nel giro di 4 minuti. Nel secondo tempoil tris Pellegrini, e ...Prova di forza della Reggiana, che difende la vetta passando con un secco 3-0 sul campo della Fermana: partita sostanzialmente chiusa già dopo un quarto d’ora con due calci di rigore trasformati da ...Tutto facile per il Gubbio che, nel match valevole per la sedicesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023, travolge 4-0 la Vis Pesaro al Benelli grazie alle reti di Morelli, Vazqu ...