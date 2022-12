La prefettura di Bologna mette sotto vigilanza Elly Schlein

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ladiha attivato unaprecauzionale per. Ieri un attentato ha colpito ad Atene la sorella Susanna, diplomatica all’ambasciata della Grecia. La tutela è una «radiocollegata con passaggi frequenti e numerose soste», dove vive o lavora il soggetto interessato. Lunedì è previsto un comitato per approfondire la questione e valutare ulteriori provvedimenti. «Una misura precauzionale – ha detto all’agenzia di stampa Ansa il prefetto Attilio Visconti – fintanto che non capiremo le cose come stanno. Nonvalutiamo niente e non prendiamo nientegamba». su Open Leggi anche: Attentato a Susanna, Tajani: «È salva per miracolo». Atene a Piantedosi: «Probabile matrice ...

