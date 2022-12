La pagella degli ' italiani' ai mondiali | Dumfries | l' olandese volante

Leggi su agi

(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - L'Olanda trascinata da uno strepitosopassa il turno, superando gli Stati Uniti per 3-1. Bene De Roon, insufficienti gli americani Dest e McKennie. Denzel(Olanda) 8: Scatenato. Ispiratissimo sulla fascia di destra, è il trascinatore della nazionalecon due assist e una rete. Sempre pericoloso in fase di spinta, mette in difficolta' Robinson ogni volta che arriva sul fondo. Finiscono a referto due assist in fotocopia, ma potrebbero essere molti di più. Nonostante un cliente scomodo come Pulisic, regge l'urto in difesa e non rinuncia mai ad accompagnare le sortite offensiveOranje. Impreziosisce la sua partita con il gol del definitivo 3-1 e salvando anche un tiro sulla linea di porta. Marten De Roon (Olanda) 6,5: Tonico ed efficace. Una delle migliori prestazioni in maglia ...