La nascita | le innovazioni | la chiusura negli anni ’80 | il ruolo istituzionale e la biodiversità | 50 anni di Orto botanico

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nel 2022, l’di Bergamo ha compiuto 50. Abbiamo chiesto al suo Direttore, Gabriele Rinaldi, di ripercorrere le storia dell’istituzione verde della nostra città – e di raccontarci come si festeggia questo importante traguardo. Buongiorno Direttore e grazie per questa opportunità. Dunque, l’di Bergamo nasce 50fa con l’intento di dare centralità alle piante autoctone, ma anche di far conoscere piante esotiche e/o percepite come “lontane” dalla cittadinanza. Come nasce il nostro? Grazie a voi. Allora, a fineSessanta, l’venne concepito come un giardinodi tipo alpino, seguendo una lunga tradizione di ricerca ...