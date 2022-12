La guerra delle spie | dalla Guerra fredda a oggi

Leggi su formiche

(Di sabato 3 dicembre 2022) La Secondamondiale non è finita proprio nel 1945: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, alleati contro il nazifascismo, una volta cessate le ostilità armate, iniziarono quelle fredde, dapprima con mutui reciproci sospetti, per arrivare poi a un decennio durante il quale ci fu la seria possibilità di un catastrofico conflitto nucleare. Lafu caratterizzata da una serie di crisi politiche tra le due superpotenze mondiali alla ricerca della dominazione globale, da una parte ideologicamente in difesa di una democrazia liberale, dall’altra in nome dell’internazionale comunista. L’Europa occidentale, quella vincitrice e quella vinta, fu il terreno dove si consumò decisamente la, sia per la divisione di Berlino in quattro ...