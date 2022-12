La geopolitica del dialogo L’Italia nel Med secondo Meloni

Leggi su formiche

(Di sabato 3 dicembre 2022) Desidero innanzitutto ringraziare i ministri, le autorità, i numerosi ospiti internazionali che sono qui convenuti. Voglio ringraziare ovviamente il Ministro Tajani, il vice ministro Cirielli, l’Ambasciatore Massolo per la loro ospitalità per questo evento al quale non avrei potuto far mancare la mia presenza. E cercherò di spiegare il perché non posso non partire senza congratularmi con la Farnesina e con l’ISPI per i temi scelti per questa edizione dei Dialoghi sul Mediterraneo di Roma. Siamo all’ottava edizione di questo evento, una continuità che dimostra quanto persia importante ile una riflessione che – come dimostra anche il filo conduttore di questa edizione – pone sempre al centro fondamentalmente tre concetti: interdipendenza, resilienza, cooperazione. Parto dalle parole del ministro Tajani:è ...