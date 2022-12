(Di sabato 3 dicembre 2022) DOHA (QATAR) - Tanta tristezza ma anche tanta rabbia. Consapevole di aver giocato molto probabilmente il suo ultimo Mondiale in carriera, Luisè scoppiato in lacrime dopo l'eliminazione ...

Corriere dello Sport

... unaripresa da O'Neal che oltre cinque anni fa ci tenne a sottolineare che Durant non poteva ... Basterà questo a chiudere la questione La sensazione è che lacontinuerà ad andare avanti.DOHA (QATAR) - Tanta tristezza ma anche tanta rabbia. Consapevole di aver giocato molto probabilmente il suo ultimo Mondiale in carriera, Luis Suarez è scoppiato in lacrime dopo l'eliminazione ... La frase polemica di Suarez che attacca arbitro e Mondiali Matteo Salvini e le parole dopo essere comparso in udienza per il processo Open: "Chi paga il caffè con il bancomat è un rompipalle" ...Antonino Spinalbese al GF Vip non si regola. Ridacchiando parla con Charlie Gnocchi del rapporto consumato nella Casa con Oriana Marzoli. Le sue parole sono totalmente fuori luogo e fanno scoppiare la ...