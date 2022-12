La Figlia Di Galeazzi Furiosa Con Mara Venier!

Susanna, suanata nel 1978, lei stessa giornalista ex - conduttrice del TG5 e attualmente inviata, attiva anche su speciali Mediaset, ha ricostruito gli ultimi giorni del padre: ...A un anno dalla scomparsa di Giampiero, morto a 75 anni, in seguito ad una malattia cronica, suaSusanna - giornalista di Mediaset - ha avuto parole fortissime di critica, scagliandosi contro Mara Venier, la popolare ...La figlia di Giampiero Galeazzi, Susanna, ha rilasciato un'intervista in cui ha commentato il rapporto del padre con Mara Venier ...Mara Venier è stata duramente criticata dalla figlia di un suo caro amico che ci ha lasciato un anno fa, ecco le sue parole Mara Venier è conosciuta come una delle conduttrici più amate dagli italiani ...