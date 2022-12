La famosa famiglia naturale e la burla dell’ospitalità sessuale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) I nostri più vicini parenti, gli scimmioni bonobo, guzzano come se non ci fosse un domani, senza distinzione di sesso, e lo fanno anche quando gli ormoni della fertilità non scatenano gli appetiti sessuali, quindi fanno cose vastase quasi tutti i giorni dell’anno. Grande differenza con il resto degli animali che copuleggiano solo quando l’estro ormonale lo impone. È quindi da sospettare che anche i nostri lontani antenati usassero il sesso come strumento sociale di piacere, pacificazione e incentivo alla solidarietà. Per lungo tempo alcuni storici hanno creduto che la guerra sia sempre esistita, tanto che l’uomo Sapiens ai primordi aveva macellato i poveri Neanderthal fino allo sterminio. L’analisi del dna di reperti ominidi ha dimostrato che per qualche milione di anni i pre-umani hanno piuttosto praticato un’ospitalitàfrenetica, accoppiandosi con fervore ...