La conferenza sull’Ucraina e il ruolo positivo dell’Italia Intervista all’amb Valensise

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron che rientra dagli Stati Uniti, ladei Paesi donatori per l’Ucraina, lo spazio di manovra italiano, l’unità del fronte occidentale. Abbiamo affrontato questi temi in una conversazione con l’ambasciatore Michele, già segretario generale del ministero degli Esteri e ambasciatore in Germania, presidente del Centro italo-tedesco Villa Vigoni. Che cosa ci possiamo aspettare dalladei donatori all’Ucraina indetta per il 13 dicembre? Sarà un ulteriore momento di coordinamento tra i Paesi che seguono con attenzione gli sviluppi della guerra in Ucraina. È unadei donatori, però potrà essere occasione di ulteriore incontro della comunità occidentale, la comunità che sostiene l’Ucraina in questa tormentata vicenda. È bene non avere aspettative ...