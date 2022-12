La Gazzetta dello Sport

Contro Milwaukee LeBron James (e i Los Angeles Lakers) ha vissuto un momento di grande tensione: ladel Prescelto siin modo ...Però c'è un però: l'infortunio di Neymar, duramente colpito alla, incrina alcune certezze ...vecchio stampo inserito finalmente da Flick quando le cose stavano prendendo una brutta, non ... La caviglia si piega in modo innaturale. Ma LeBron è bionico... La capolista interrompe la striscia di 6 vittorie di fila ma gli amaranto non ne approfittano facendosi riprendere da 2-0 a 2-2 dal Benevento. I lombardi ...Dopo un primo tempo senza emozioni è salito in cattedra l'attaccante del Tottenham, autore di una sontuosa doppietta ...