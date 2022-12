Koopeiners e De Roon | il sogno continua | l’Olanda è ai quarti del Mondiale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ildi Marten dee Teun Koopmeiners. Negli ottavi di finale di Qatar 2022, la loro Olanda ha battuto gli Stati Uniti per 3-1 e si è conquistata un posto nei. Ed entrambi sono stati protagonisti. Il numero 15 nerazzurro è partito titolare per la seconda volta consecutiva, dopo essere già stato in campo dal primo minuto nello scorso match vinto 2-0 sul Qatar, l’ultimo della fase a gironi. Marten è persino entrato nell’azione dell’1-0, segnato dopo 10 minuti dal suo compagno Depay al termine di un’azione corale palla a terra di prima avviata proprio dal centrocampista nerazzurro. All’intervallo è uscito per quello che sembrava essere un acciacco fisico, lasciando il posto come ormai d’abitudine al suo compagno Koopmeiners, per la terza staffetta di fila tra i due. Teun ...