Klopp | niente ruolo da CT della Germania per ora L’agente | “Rispetterà

Corriere dello Sport

La squadra di Jürgen, tuttavia, si trova in una posizione simile a quella dell'FC Bayern. All'inizio della stagione il Liverpool non ha ingranato perin campionato e dopo pochi turni era ...Commenta per primo Nella conferenza stampa pre - Southampton, Jurgen, manager del Liverpool, è tornato a parlare dell'assenza di Roberto Firmino dalla lista dei ... è una delusione,di più'... Furia Klopp sui Mondiali: "Nessuno ha fatto niente e ora…" Accostato alla panchina della Nazionale tedesca, per ora, Klopp non ha intenzione di iniziare una nuova avventura.Figurine Mondiali Il difensore del Liverpool, che i Reds acquistarono per la cifra record (per un difensore) di 84 milioni, ha tenuto in piedi gli arancioni ...