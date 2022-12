Kim | “Con il Brasile gioco anche se infortunato”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 3 dicembre 2022) Kim Min-jae èed ha saltato la sfida con il Portagallo, ma il difensore del Napoli vuole giocare gli Ottavi di finale col. Il difensore si eragià durante la prima partita con l’Urugauay, ma nonostante non fosse in ottime condizioni è sceso comunque in campo contro il Ghana. Ieri invece durante la terza ed ultima partita del girone tra Corea del Sud e Portogallo non è stato schierato titolare per motivi precauzionali. Sicuramente non una buona notizia per Luciano Spalletti,se il dottor Canonico in contatto con Kim aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche. Kim: “Ho uno strappo muscolare macon il” La Corea del Sud è riuscita a superare la fase a gironi, grande festa tra i giocatori ed i tifosi. Un risultato storico, dato ...