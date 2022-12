Juventus | Vlahovic mette il Napoli nel mirino | avviso agli azzurri

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il momento storico dellaè parecchio complicato, visto quanto sta accadendo al di fuori del campo. Alla Continassa Allegri presto riprenderà gli allenamenti in vista del ritorno della Serie A di gennaio ma intanto proseguono le indagini della Procura di Torino e della FIGC circa eventuali irregolarità del club bianconero. In attesa di martedì, giorno designato per il ritorno alla Continassa, ai Mondiali è terminata la corsa di alcuni calciatori bianconeri, tra cui quella di Dusane della sua Serbia.(Getty Images)dai Mondiali: “? Lotteremo fino alla fine” A gennaio ilaffronterà lanella penultima giornata del girone d’andata e Dusan ...

Dopo il vantaggio iniziale con polemica di Shaqiri la Serbia ha ribaltato la gara con le reti di Mitrovic e dell'attaccante dellaDusan, alla sua prima rete nella competizione. Il ...Sull'esultanza polemica: 'Niente di personale, è una cosa mia. Se pensate sia una provocazione no, era solo per me'. E sulle voci di litigi nello spogliatoio serbo circolate in settimana: ' Una brutta ...Dusan Vlahovic, attaccante della Serbia e della Juventus, è intervenuto in zona mista dopo l'eliminazione della sua Nazionale dal Mondiale ...A 'La Gazzetta dello Sport' l'attaccante serbo ha parlato dell'inchiesta sui bianconeri: "Mi ha fatto piacere avere Agnelli come presidente" ...