Juventus | Salvione | “Si parla di una svolta storica entro il 2023”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lavive un vero e proprio terremoto dopo l’inchiesta Prisma che potrebbe portare pesanti sanzioni al club bianconero. Pasquale, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 station Radio “Commento sulla questione Juve? “La situazione è in divenire con due fronti. Innanzitutto la Procura di Torino sta andando avanti dal punto di vista penale. Sul fronte sportivo, bisognerà capire quali sviluppi potranno essere determinati dai nuovi documenti aperti dalla Figc. E sarà necessario conoscere quali reati saranno contestati alla Juve per le alterazioni del bilancio in vista di eventuali risvolti sportivi. C’è il rischio di una penalizzazione in classifica come punizione più severa possibile al momento. Difficile capire, invece, l’eventuale provvedimento della Uefa”. ...