Juventus | Locatelli in bilico | blitz da 35 milioni

(Di sabato 3 dicembre 2022) Inil futuro di Manuelche potrebbe andar via già a gennaio:della big Lasta vivendo una situazione piuttosto critica a livello societario, in seguito… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ma la sua passione calcistica è sempre stata un'altra: la. Ovvero la squadra per cui gioca attualmente, un sogno coronato lo scorso anno quandoè stato ingaggiato dal Sassuolo per ...sullae gli idoli Del Piero e Nedved " Chi mi conosce sa che sono juventino della nascita , così come il resto della mia famiglia, e mi ricordo che avevo detto a quello che è ...Weston McKennie saluta il Mondiale con i suoi Stati Uniti: ora la Juventus e l’ombra del mercato di gennaio Dopo Vlahovic e Kostic, Weston McKennie è il terzo giocatore della Juventus a dover salutare ...La Juventus si avvina al rientro in campo, con gli allenamenti fissati per il 6 dicembre: ecco le tre certezze da cui ripartire ...