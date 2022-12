Juventus | de Ligt è la talpa che ha rivelato chat Chiellini su stipendi

, dee De Sciglio hanno fornito screenshot agli inquirenti ., Chiellini fornisce un'altra versione alla Procura ., Sarri si preoccupò in anticipo sui tempi dell'esonero ......General Counsel & Chief Legal Officer e presidente del collegio sindacale diF. C. (... performance sportive eccellenti, poi nella 18/19 è stato fatto un all in con Ronaldo, Dee così via ...Juventus, de Ligt e De Sciglio hanno fornito screenshot agli inquirenti Juventus, Chiellini fornisce un'altra versione alla Procura Juventus, Sarri si preoccupò in anticipo sui tempi dell'esonero ...I calciatori della Juventus sentiti in procura a Torino alcuni mesi fa hanno in sostanza confermato tutti la manovra stipendi ...