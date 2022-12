Juventus | Cda approva nuovo bilancio | perdita di 239 | 3 milioni

Leggi su italiasera

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione dellahato unconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia unadi 239,3(226,8al 30 giugno 2021). “Il Consiglio di Amministrazione diFootball Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, hato unprogetto did’esercizio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 che sarà sottoposto all’zione dell’Assemblea degli Azionisti, prevista il 27 dicembre 2022, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium nonché unconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 ...