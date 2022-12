Juventus | approvato il nuovo progetto di bilancio | Cda riunito con Agnelli presidente

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il consiglio di amministrazione della, guidato ancora da Andrea, ha ri-ildid’esercizio al 30 giugno 2022, che sarà sottoposto all’assemblea degli azionisti in data 27 dicembre in unica convocazione all’Allianz Stadium, oltre a unconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno. La riapprovazione deldie delconsolidato è dovuta, come spiega il club bianconero in una nota, “alle analisi e valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione del 28 novembre scorso, acquisiti nuovi pareri aggiornati resi alla luce dell’esame della documentazione rilevante relativa all’indagine della Procura, con riferimento ...