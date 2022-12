Juve Women | la dedica di Salvai ad Agnelli | il messaggio social

Con i gol di Bonansea e Caruso nello spazio di un minuto (51' e 52') la Juventusbatte in campionato l'Inter 2 - 0 nel derby d'Italia. Un successo che riporta le bianconere a ridosso della Roma capolista e che viene dedicato all'ex presidente Agnelli: "Non dimenticheremo mai ...Nella trasferta in terra meneghina larecupererà diverse interpreti, anche se Montemurro non s'è voluto sbilanciare troppo su chi potrebbe scendere in campo. I rientri di Gunnarsdottir, Gama, ...(Juventus Football Club) Nell’undicesima giornata del campionato Femminile di Serie A, la Juventus Women batte 2-0 l'Inter dell'ex Rita Guarino, che rimane ferma al terzo posto. (MilanoToday.it) Porta ...La vittoria ottenuta oggi contro l'Inter per 2 reti a 0 è la numero 100 in Serie A Femminile per la Juventus Women ...