Juve Stabia | i convocati di mister Colucci per la trasferta di Andria

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Leonardoha reso nota la lista dei 24 calciatoriper il match Fidelis, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 4 dicembre 2022, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio degli Ulivi di. Portieri: Barosi, Russo. Difensori: Caldore, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Santos, Silipo, Zigoni. Non: Erradi, Maresca, Sarri. Indisponibili: Cinaglia, Esposito, Tonucci L'articolo proviene da Anteprima24.it.

