Juve rischia in Europa | UEFA procederà senza aspettare inchiesta italiana

Cosalain Europa Dipende dal fascicolo della procura di Torino. Quando Nyon potrà consultarlo, avrà un'idea delle presunte violazioni al Fair play. Dovranno essere molto gravi per ......A La ricostruzione del terremotoin 15 punti La storia di Andrea Agnelli al vertice della... facendo chiarezza su cosa rischiano i singoli indagati e cosainvece la società: è ...Cosa rischia la Juve in Europa Dipende dal fascicolo della procura di Torino. Quando Nyon potrà consultarlo, avrà un’idea delle presunte violazioni al Fair play. Dovranno essere molto gravi per ...Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe correre il rischio esclusione dall’ Europa League 2022/23 in caso di conti alterati o irregolarità di questo genere. Il ...