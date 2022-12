Juve Atalanta | nel mirino l’affare Romero | «Situazione poco chiara»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Spuntano altre intercettazioni nell’inchiesta sullantus, stavolta con l’e il triangolo di telefonate tra Agnelli, Paratici e Percassi perSpuntano altre intercettazioni nell’inchiesta sullantus, stavolta con l’e il triangolo di telefonate tra Agnelli, Paratici e Percassi per. La Stampa mette nero su bianco parte delle parole uscite nelle varie telefonate e soprattutto nelcon la Dea. «C’hai un giocatore che paghi 16 milioni e dopo un giorno lo rivendi a 50!» avrebbe detto Paratici. A seguire la risposta di Percassi parlando con Agnelli: «Su un numero di elementi che abbiamo, io in questo momento devo stare fermo perché abbiamo Consob, Guardia di Finanza e qualsiasi cosa che ci stan guardando (…) ...

... stavolta con l'e il triangolo di telefonate tra Agnelli, Paratici e Percassi per Romero Spuntano altre intercettazioni nell'inchiesta sulla Juventus, stavolta con l'e il triangolo ...... secondo gli inquirenti, in quest'ottica (anche se privatamente i verticiparlando tra di loro ... ad dell'; Enrico Preziosi, presidente del Genoa; Giuseppe Marotta, ex ad bianconero e ...Un patto trasversale tra la Juventus e altri club. Tutti ci dovevano guadagnare. E ad assicurare i loro interessi era Fabio ...All'inizio del 2021, erano state sette le società che avevano votato contro l'ipotesi della partnership coi fondi d'investimento: Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona e Fiorentina. Agnelli ...