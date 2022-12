Judo | Grand Slam Tokyo 2022 | dominio giapponese nella prima giornata Parodi e Gamba si fermano agli ottavi

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un weekend molto intenso sul tatami delMetropolitan Gymnasium, sede delcapitale, ultimo evento utile delWorld Tourdell’atteso Jerusalem Masters (20-22 dicembre) che chiuderà ilmettendo a confronto soltanto i migliori 36 di ogni categoria. Prevista una partecipazione di 360 atleti di 62 nazioni. Per l’Italia in gara quest’oggi Lorenzoe Giacomonegli 81 kg, mentre Gennaro Pirelli ed Enrico Bergamelli saranno chiamati alle sfide nei 100 kg domani. Poco da fare in casa nostrana in un day-1 dai forti tratti del Sol Levante, visti i risultati dei padroni di casa., alla prova dei fatti, si sono fermati negli ...