Judo | al Grand Slam di Tokyo Parodi e Gamba si fermano agli ottavi di finale

Euronews Italiano

Slam dia Tokyo , prima giornata in terra nipponica contrassegnata dall'assoluto dominio dei judoka di casa, che raggranellano tutte e sei le medaglie d'oro di giornata a disposizione. ...L'ordine delle cose non è cambiato neanche a livello femminile , nelle tre classi di peso previste. Nei - 57 kg quattro giapponesi a occupare la top - 3 : Haruka Funakubo vittoriosa, seconda Tsukasa ... Judo: Tokyo Grand Slam, strapotere dei padroni di casa Prima giornata in terra nipponica contrassegnata dall'assoluto dominio dei judoka di casa, che raggranellano tutte e sei le medaglie d'oro a disposizione ...Tokyo, 1 dic. – (Adnkronos) – Sabato 3 e domenica 4 dicembre andrà in scena l’ultima tappa stagionale del Judo World Tour presso il Tokyo Metropolitan Gymnasium, in Giappone. L’appuntamento asiatico p ...