Ita Airways e lavoro | via libera a oltre 1200 assunzioni nel 2023

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Itaha dato il viaal piano diche comporta l’ingresso dinuove risorse, nelle posizioni di assistenti di volo, aspiranti e certificati, piloti e comandanti. Già nei prossimi giorni comincerà un piano di recruitment in collaborazione con la società Cving nelle principali città italiane. Il nuovo personale navigante verrà selezionato in vista del potenziamento della flotta Ita, che partendo dagli attuali 65 velivoli vedrà l’arrivo di 39 macchine, di cui 9 di lungo raggio nel. Lo annuncia, in una nota, la compagnia che “prosegue dunque nell’implementazione del piano industriale, raggiungendo ottimi risultati nonostante le difficoltà incontrate dal settore a causa della pandemia Covid, ...

