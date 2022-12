Ischia | sequestrati tre scheletri di cemento | casa abusiva costruita in zona protetta

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il proprietario è stato denunciato per abusivismo edilizio. L'edificio di 100mq era stato realizzato senza permessi a Serrara Fontana, località sottoposta a vincolo paesaggistico. Presentato in Senato ...

Il proprietario è stato denunciato per abusivismo edilizio. L'edificio di 100mq era stato realizzato senza permessi a Serrara Fontana, località sottoposta a vincolo paesaggistico. Presentato in Senato ...Intanto, nella località Serrara Fontana i Carabinieri della stazione di Barano dihanno ... Tre gli 'scheletri' di cementoper una superficie di 100 metri quadrati.Il proprietario è stato denunciato per abusivismo edilizio. L'edificio di 100mq era stato realizzato senza permessi a Serrara Fontana, località sottoposta a vincolo paesaggistico. Presentato in Senato ...Sono ancora senza esito le ricerche dell'ultima dispersa della frana di Casamicciola, sull'isola di Ischia, che ha portato alla morte di 10 persone. Le ...