Ischia | nuova frana a Barano Trovata l' auto di Mariateresa | l' ultima dispersa

Ritrovata la Fiat Panda di Mariateresa Arcamone, si scava per trovare la cameriera ancora dispersa. Prorogata l'allerta meteo fino alle 16 di domenica 4 dicembre. Lo smottamento di oggi è stato ... Prima del calcio d'inizio minuto di raccoglimento per le vittime della frana ad. La partita. Si ... Ischia, nuova frana a Barano: interrotta la strada dei Maronti. Nessuna casa coinvolta Un'altra frana in mattinata Verso le 10 si è verificato uno smottamento lungo la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano d'Ischia. Il movimento franoso consiste di diversi ... L'automobile, una Fiat Panda, è stata ritrovata oggi dai soccorritori sul tetto dell'abitazione della donna, l'ultima dispersa ...