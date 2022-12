Ischia | di nuovo frane e allerta meteo prorogata | «54 famiglie non hanno ancora lasciato le loro case»

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022)pericoloper. Verso le 10 di oggi, sabato 3 dicembre, si è verificato uno smottamento lungo la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano. Il movimento franoso consiste di diversi metri cubi di terriccio e massi e sono in corso le verifiche sulla staticità dell’intero costone su cui per fortuna non sono presenti abitazioni. Nel frattempo per precauzione le autoritàsospeso il transito lungo la strada. Nelle prossime ore si saprà se e quando la strada potrà essere riaperta e consentire perciò agli abitanti della zona dei Maronti di poter circolare liberamente da e per le. Suintanto la Protezione civile campana ha deciso la proroga dell’con criticità ...