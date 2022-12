Ischia | 54 famiglie della zona rossa di Casamicciola non vogliono allontanarsi dalle case

(Di sabato 3 dicembre 2022), i problemi non finiscono più. Nella '' dicinquantaquattroresidenti non si sono allontanateproprie. Lo ha reso noto il commissario per l'alluvione ...

, i problemi non finiscono più. Nella 'zona rossa' di Casamicciola cinquantaquattroresidenti non si sono allontanate dalle proprie case. Lo ha reso noto il commissario per l'alluvione ..."54 leche vivono nella zona rossa di Casamicciola, a, che non si sono volute allontanare dalle loro abitazioni". Nei loro confronti, ha spiegato Legnini, "le forze dell'ordine stanno ...Allerta meteo gialla prorogata fino alle 16 di domenica – Intanto, l’allerta meteo con criticità gialla in vigore da venerdì alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è stata ...Prima notte fuori per gli sfollati dell’isola di Ischia fortunatamente senza pioggia. Notizie rassicuranti, per ora, anche sul fronte degli smottamenti. Il commissario Giovanni Legnini ha commentato: ...